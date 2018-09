Repertório que faz refletir

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



28/09/2018 | 07:00



O bom filho à casa torna. Com quatro anos de carreira, a banda Heaviest nasceu no Grande ABC e volta aos palcos da região para mostrar o seu mais recente álbum, The Walls of Chaos-t, lançado em agosto. O show está marcado para acontecer hoje, às 21h, no Sesc Santo André. “Nos sentimos na obrigação de começarmos as apresentações aqui. É a nossa casa”, conta o vocalista Alax William. A banda é composta também por Guto Mantesso (guitarra), Renato Dias (contrabaixo) e Vito Montanaro (bateria).

“O álbum age como viagem por diferentes lugares e eras, mostrando as mazelas do mundo, com foco em questões como guerra e violência. Quisemos mostrar que todo o caos que existe faz parte da maldade que habita no homem”, explica o vocalista. O disco é o segundo assinado pelo grupo e está disponível tanto em formato físico (Shinigami Records, R$ 30) quanto em plataformas digitais.

O conceito do álbum também dialoga com a escolha para o título do mesmo. “É uma alusão a toda informação que chega para nós no dia a dia, e que forma um mural de tragédias.” As canções contam com participações especiais de artistas como o vocalista norte-americano Zak Stevens (Savatage, Circle II Circle e Trans-Siberian Orchestra), do guitarrista finlandês Matias Kupiainen (Stratovarius) e do guitarrista brasileiro Lucas Bittencourt.

Quanto ao show, traz no seu repertório músicas dos dois discos. No entanto, quem for conferir vai encontrar uma estrutura maior e diferenciada. “Desenhamos uma megaprodução, e o que mais se destaca é a integração entre a banda e o cinema. Para cada música, fizemos gravações que complementam a história. Tudo exclusivamente para a apresentação”, explica o artista.



PROJETO ESPECIAL

Reforçando as questões abordadas no último álbum, o vocalista e o guitarrista da Heaviest foram convidados para participar do projeto sírio Storms of Death, o qual conta com colaboração de músicos para apoio ao fim dos conflitos na Síria. “Adnan Al Hamdan (criador do projeto) ouviu a nossa faixa Fire it Up pela internet e sentiu que tínhamos contado uma parte da história daquele povo. Foi quando ele nos convidou para participar e aceitamos na hora”, relembra William. Na ocasião, foi desenvolvida canção exclusivamente para o projeto, que está em fase final de produção e, em breve, estará disponível nas plataformas digitais.



Heaviest – Música. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Hoje, às 21h. Ingr.: R$ 6 a R$ 20 (Portal Sesc e bilheteria local).