Estreias da semana nos cinemas

27/09/2018 | 15:20



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Mare Nostrum (Brasil/2018, 101 min) - Drama. Dir. Ricardo Elias. Com Silvio Guindane, Ricardo Oshiro. Roberto e Mitsuo retornam ao Brasil e se conhecem devido a um terreno negociado pelos pais décadas atrás. Eles entram em conflito por acreditar que o lote é 'mágico'. Livre.

Venom (Venom, Estados Unidos/2018, 112 min.) - Ficção científica. Dir. Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams. Eddie Brock entra em contato com um simbionte alienígena e se torna Venom, um dos inimigos do Homem-Aranha. 16 anos.

ESTREIAS

10 Segundos Para Vencer (Brasil/2018, 120 min) - Drama. Dir. José Alvarenga Jr.. Com Daniel de Oliveira, Osmar Prado. O filme acompanha o ex-pugilista Eder Jofre, consagrado como 'Galinho de Ouro', e sua relação com o pai treinador. 14 anos.

Coração de Cowboy (Brasil/2018, 120 min.) - Musical. Dir. Gui Pereira. Com Gabriel Sater, Thaila Ayala. Lucca é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas compostas a partir das demandas de sua empresária e não pelos seus gostos musicais. Após um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca volta ao interior, onde procura inspiração para compor e se reconectar com o pai. 12 anos.

Crimes em Happytime (The Happytime Murders, Estados Unidos/2018, 92 min) - Comédia. Dir. Brian Henson. Com Melissa McCarthy, Elizabeth Banks. Phil Phillips, ex-policial, agora trabalha como detetive particular. Após seu irmão ser assassinado, ele descobre que o responsável é um serial killer com a intenção de eliminar todos os integrantes do 'The Happytime Gang', série de TV de grande sucesso nos anos 1980. 16 anos.

A Fábrica de Nada (A Fábrica de Nada, Portugal/2018, 177 min) - Comédia. Dir. Pedro Pinho. Com José Smith Vargas, Carla Galvão. Trabalhadores de uma fábrica de elevadores veem suas máquinas serem levadas em furgões. Ao descobrirem que o local será fechado, o grupo luta para manter o emprego. 14 anos.

O Homem Perfeito (Brasil/2018, 90 min.) - Comédia romântica. Dir. Marcus Baldini. Com Luana Piovani, Marco Luque, Sergio Guizé. Diana é uma mulher bem-sucedida que mantém um casamento feliz com o marido. Pelo menos é o que ela acha, até descobrir que ele a traiu com uma jovem aspirante a bailarina, de 23 anos. 14 anos.

Marcha Cega (Brasil/2018, 88 min.) - Documentário. Dir. Gabriel Di Giacomo. Durante as manifestações que ocorreram em São Paulo nos últimos anos, a violência da Polícia Militar envolveu o uso excessivo de gás lacrimogêneo e outros métodos. Neste cenário, a cidade se transformou em um verdadeiro campo de batalha e as marchas, inicialmente pacíficas, foram consumidas pela violência. 12 anos.

A Moça do Calendário (Brasil/2018, 86 min) - Drama. Dir. Helena Ignêz. Com Andre Guerreiro Lopes, Djin Sganzerla. Sem emprego fixo, o quarentão Inácio trabalha como dublê de dançarino à noite e mecânico de dia. Nas horas vagas, seus pensamentos se concentram no relacionamento platônico com a bela garota que estampa o calendário da oficina. 14 anos.

Uma Noite de 12 anos (La Noche de 12 Años, Uruguai-Espanha/2018, 122 min.) - Biografia. Dir. Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín. Uma jornada de sobrevivência foi enfrentada por José Mujica, presidente do Uruguai, Mauricio Rosencof, jornalista e escritor, e Eleuterio Fernández Huidobro, ex-ministro da Defesa. Juntos, eles passaram por situações de tortura física e psicológica durante o período ditatorial no Uruguai. 14 anos.

Pé Pequeno (Smallfoot, Estados Unidos/2018, 96 min.) - Animação. Dir. Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum. Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, vive na contramão do que todos do povoado acreditam: seres humanos, considerados um mito, realmente existem. E ele fará de tudo para provar. Livre.

Um Pequeno Favor (A Simple Favor, EUA/2018, 118 min.) - Comédia. Dir. Paul Feig. Com Anna Kendrick, Blake Lively. Stephanie é uma jovem mãe que divide o tempo entre o filho e o trabalho como vlogueira. Quando sua melhor amiga Emily desaparece, ela parte em uma jornada para descobrir a verdade por trás do mistério. 16 anos.

A Primeira Noite de Crime (The First Purge, Estados Unidos/2018, 98 min.) - Terror. Dir. Gerard McMurray. Com Y'lan Noel, Lex Scott Davis. A distopia retrata as 12 horas de um experimento social criado por um novo partido político nos Estados Unidos: neste período, os moradores podem cometer qualquer tipo de crime sem receber punição, com pagamentos de 5 mil dólares por pessoa como incentivo para participar. 18 anos.

O Que de Verdade Importa (The Healer, Estados Unidos/2018, 113 min.) - Família. Dir. Paco Arango. Com Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres consertando eletrodomésticos, trabalho que não supre todas as despesas. Tudo muda quando um tio distante aparece com uma proposta: pagar todas as dívidas de Alec desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano. 10 anos.

Sansão (Samson, Estados Unidos/2018, 116 min.) - Aventura. Dir. Bruce MacDonald, Gabriel Sabloff. Com Taylor James, Caitlin Leahy. Sansão, um homem com força sobrenatural, recebeu um chamado divino para libertar seu povo da escravidão. Após perder seu amor para um príncipe cruel, o jovem parte em busca de vingança. 14 anos.