Paloma Bernardi está no elenco de O Escolhido, nova série de terror da Netflix

27/09/2018 | 15:11



Não é só Marco Pigossi que agora faz parte do time da Netflix: Paloma Bernardi também! A beldade, que recentemente integrou o elenco de A Terra Prometida, novela bíblica da Record, em breve poderá ser vista em O Escolhido, mais uma produção original do serviço de streaming.

De acordo com a assessoria de imprensa da Netflix, a atriz está confirmadíssima no elenco da série - de terror - que ainda não tem data de estreia, mas há um detalhe que já foi divulgado: uma das locações será no Tocantins, estado localizado na região central do Brasil.

Recentemente, a atriz, que terminou seu namoro de cinco anos com Thiago Martins, foi alvo de rumores de que estaria se envolvendo com Eduardo Pelizzari.