Amiga de Katie Holmes afirma que ela poderia perder a custódia de Suri Cruise por causa da Cientologia

27/09/2018 | 15:11



Leah Remini, atriz conhecida por ter atuado em séries como The Exes e Kevin Can Wait, costumava fazer parte da Cientologia. Hoje em dia, ela usa qualquer oportunidade que tem para ser contra a religião, que traz Tom Cruise como um dos adeptos. Dessa vez, em entrevista à Us Weekly, a beldade falou que sofre constantes ameaças e que ela não consegue manter uma amizade com Katie Holmes, ex de Tom, pois a religião não permite.

Em entrevista, ela não só citou a amiga, como também Nicole Kidman, que já foi casada com Cruise:

- Eu fico pensando - por que Katie Holmes ou Nicole Kidman não falaram sobre? Eu presumo que elas foram forçadas a assinar documentos que a proibiam. Confie em mim, Katie não pode fazer uma refeição comigo e nós costumávamos ser amigas próximas. Ela poderia perder a custódia de Suri (Cruise, sua filha com Tom Cruise). É muito doente, sério.

Leah ainda alega que ela e as pessoas com quem trabalha são constantemente assediadas:

- Membros da Igreja vão ao restaurante da minha mãe, confrontam minha irmãzinha e meus afilhados em São Francisco, tentando nos intimidar. Essas táticas assustadoras e abusivas são o que eles chamam de religião.

Por meio de um comunicado, a porta-voz da Igreja da Cientologia, Karin Pouw, rebateu as acusações da atriz:

Embora nós prefiramos ignorar mais um dos discursos exagerados de Leah Remini que visam chamar atenção, ela infelizmente continua incitando ondas de crimes de ódio anti-religiosos. O incessante discurso de ódio da Sra. Remini exigiu maior segurança e recursos de aplicação da lei de gastos para proteger vidas que ela coloca em risco. Os discursos ridículos de Remini são intermináveis e os mitos e contos que ela e seu coprodutor espalharam se tornam mais bizarros a cada dia... Eles contratam produtores para trazer à tona mitos cansativos e absurdos inventados e espalhados pelo mesmo punhado de ex-cientologistas motivados pela ganância e raiva.