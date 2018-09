Odair fecha treino e faz mistério sobre substituto de Patrick no Inter

27/09/2018 | 14:16



O técnico Odair Hellmann fez mistério e fechou o treino do Internacional nesta quinta-feira à imprensa. No Beira-Rio, o comandante colorado comandou um trabalho com bola em que encaminhou a escalação para o confronto diante do Vitória, domingo, neste mesmo estádio, pelo Campeonato Brasileiro.

O Inter deve manter a mesma base das últimas partidas, mas tem uma dúvida para a partida. O meio-campista Patrick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque certo. Seu substituto deverá ser revelado por Odair somente momentos antes do confronto.

O nome mais cogitado para a vaga é o de D''''Alessandro, que deve voltar a ser titular do Inter. O atacante Rossi é outra possibilidade, e até um possível deslocamento de Zeca para o meio de campo, com Fabiano entrando na lateral, é opção. De certo mesmo, apenas o retorno do zagueiro Víctor Cuesta, que cumpriu suspensão contra o Corinthians.

"Cuesta é um jogador importante, está com sequência ótima. Na ausência do Cuesta e do Moledo, estão sendo bem substituídos. A gente tem dado uma solidez defensiva importante. Mas o Cuesta está com ritmo de jogo muito bom, vive excelente fase. A gente fica feliz com o retorno dele. É um dos melhores do campeonato", declarou o goleiro Marcelo Lomba em entrevista coletiva.

Com 50 pontos, o Inter foi ultrapassado pelo Palmeiras e está na terceira posição do Brasileirão, um ponto atrás do São Paulo. No domingo, uma vitória é fundamental para manter o time na intensa briga pela ponta. Afinal, do líder para o quinto colocado, o Grêmio, a diferença é de apenas quatro pontos.

"A gente pensa rodada a rodada, a própria liderança tem rodado um pouco. É um ponto para cá, um ponto para lá. É rodada a rodada, tentar pontuar, mesmo. Esses seis, sete clubes estão brigando pela ponta. O nosso foco é o Inter, estar em melhor capacidade como equipe", apontou Lomba.

Se não houver nenhuma grande surpresa, o Inter deverá ser escalado no domingo com: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, DAlessandro, Nico López e William Pottker; Leandro Damião.