Radialista esportivo Luiz Carlos Fabrini morre aos 84 anos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/09/2018 | 14:17



Luiz Carlos Fabrini, um dos mais experientes jornalistas esportivos de São Paulo, faleceu nesta manhã. Narrador e comentarista da Rede Vida de Televisão, ele estava internado há alguns dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, e não teve a causa da morte revelada. Ele estava com 84 anos e em dezembro recebeu prêmio por 50 anos de jornalismo esportivo da ACEESP (Associação dos Cronistas Esportivos do Estrado de São Paulo).

O velório do jornalista vai acontecer a partir das 16h30 em Barretos, sua cidade natal. O enterro não tem horário ainda, mas provavelmente acontecerá na manhã desta sexta-feira, 28. Luiz Carlos Fabrini deixa mulher e três filhos: Luiz, Guilherme e Lígia.