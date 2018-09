Torcedores se unem para doar sangue a andreense hospitalizado

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/09/2018 | 14:03



Grupo com aproximadamente 70 torcedores do Santo André se reuniu no início da tarde para doar sangue a Sidnei Castro, 34 anos, internado no CHM (Centro Hospital Municipal) desde sábado à noite, quando a Fúria Andreense, torcida a qual pertence, teve a sede na Vila América atacada por torcedores do São Caetano. Na quarta-feira, integrantes da Febre Amarela, torcida do São Bernardo, também estiveram no local para ajudar na campanha.



Sidnei deu entrada no hospital no sábado à noite com traumatismo craniano após receber forte pancada na cabeça. Ele passou por cirurgia e segue sedado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem previsão de alta. Como está precisando recorrentemente de transfusão de sangue, foi solicitada doações à família, o que se estendeu aos torcedores.



Outros dois andreenses também chegaram a ser encaminhados ao CHM. L.G., 18 anos, foi atendido e não precisou de internação, sendo liberado no sábado mesmo. Já L.A, 20 anos, também passou por cirurgia neurológica e se recupera bem, mas ainda segue internado. O nome dos torcedores não foram revelados pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo André.