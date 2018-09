Primeiro trailer de X-Men - A Fênix Negra é divulgado

27/09/2018 | 14:11



A Marvel não para! Após tanta espera, finalmente o primeiro trailer de X-Men - Fênix Negra foi liberado nesta quinta-feira, dia 27, e nós não estamos sabendo ligar com a grandiosidade de Jean Grey, interpretada por Sophie Turner.

No vídeo, que se ambienta em 1992, somos apresentados ao mais novo problema que os heróis precisam enfrentar. Após uma missão no espaço, Jean Grey é quase morta ao ser atingida por uma força cósmica e, ao voltar para casa, ela não consegue lidar com a esta nova entidade poderosa e maligna dentro dela. Perdendo o controle e machucando membros de sua equipe, os X-Men precisarão decidir entre tentar salvar sua companheira ou eliminá-la para proteger o resto do mundo.

Além do trailer, a Fox Film também divulgou um comunicado na descrição do vídeo em que resume o longa:

Durante uma missão de resgate no espaço, Jean é quase morta quando é atingida por uma misteriosa força cósmica. Quando ela volta para casa, essa força não só a torna infinitamente mais poderosa, mas muito mais instável, começa o comunicado.

Lutando com essa entidade dentro dela, Jean desencadeia seus poderes de maneiras que ela não pode compreender nem conter. Com Jean fora de controle, e ferindo aqueles que ela mais ama, ela começa a desvendar a linha que mantém os X-Men juntos. Agora, com esta família desmoronando, eles devem encontrar uma maneira de se unir, não apenas para salvar a alma de Jean, mas para salvar nosso próprio planeta de alienígenas que desejam se armar com essa força e governar a galáxia.

X-Men: A Fênix Negra que seria lançado em novembro deste ano, agora irá estrear no dia 14 de fevereiro de 2019! Vamos torcer para a esperar valer a pena...