Operação da Polícia Civil incinera 1,8 tonelada de drogas na região

27/09/2018 | 13:37



Uma operação da Polícia Civil na região incinerou, durante toda a manhã desta quinta-feira (27), 1,8 tonelada de drogas, principalmente cocaína, crack e maconha. A ação ocorreu em uma indústria siderúrgica do Grande ABC. Este é o segundo procedimento do tipo, já que em agosto outras 7,2 toneladas de entorpecentes apreendidos também foram destruídos do mesmo modo. Neste ano, portanto, 9 toneladas já foram incineradas na região.

“Este material (1,8 tonelada) estava aprendido nas delegacias de São Bernardo e São Caetano e, com autorização judicial, hoje procedemos a destruição dessas substâncias psicotrópicas, o que, efetivamente, faz com elas desapareçam e não tenham mais contato com as pessoas na nossa sociedade”, contou o titular da Seccional de São Bernardo, Fernando Schimidt.

A operação teve início às 6h30 e se encerrou por volta do meio dia. Ao todo, 20 policiais fizeram parte da ação, que também contou com agentes da vigilância sanitária, Instituto de Criminalística e do Ministério Público.