Uma tradição neozelandesa quase fez Meghan Markle rir muito

27/09/2018 | 13:11



Na última quarta-feira, dia 26, Meghan Markle fez sua primeira aparição sozinha como a Duquesa de Sussex! A esposa de príncipe Harry chamou a atenção pelo lindo look e, claro, pela simpatia de sempre. A beldade marcou presença na Oceania, na Royal Academy of Arts Oceania, a primeira exibição no Reino Unido que celebra a arte de lugares como Melanesia, Micronesia e Polinésia.

E para a exibição, que traz 200 obras de acervos pessoais, que reúne 500 anos de história, Meghan optou por um chique vestido da Givenchy, além de uma bolsa clutch da mesma marca. Já seus sapatos eram da Aquazzura.

Um fato curioso que a mídia destacou aconteceu quando, ao sair do carro, a duquesa fechou ela mesma a porta do veículo! Um ato tão simples foi assunto na internet, já que membros da família real estão acostumados a ter uma equipe que abre e fecha portas para eles.

Já dentro do evento, uma tradição quase fez Meghan dar muitas risadas! Segundo informações do site australiano News, a duquesa conheceu bem de pertinho o hongi, uma forma de cumprimento em que as duas pessoas esfregam os narizes, enquanto encostam suas testas!

A beldade ainda ganhou flores e acompanhou de pertinho algumas das obras de arte.