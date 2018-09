Após sofrer overdose de salgadinho, rapper aparece comendo o petisco outra vez

27/09/2018 | 13:11



Lembra que recentemente o rapper Lil Xan fez uma escolha que acabou o levando ao hospital, já que sofreu uma overdose de... salgadinho? Pois mesmo que tenha tido uma péssima experiência com o Cheetos de pimenta, parece que ele não consegue ficar longe do salgadinho de queijo. Na quarta-feria, dia 26, o ex-namorado de Noah Cyrus foi abordado por um cameraman do site TMZ que ofereceu um pacote de Cheetos picantes e, para surpresa de todos, Lil Xan aceitou sem hesitar.

Porém, mesmo que estivesse disposto a comer Cheetos novamente, Lil Xan revelou que ainda está sofrendo após ser liberado do hospital e ainda contou como tudo aconteceu.

- Eu sou um grande fã de Cheetos. Mas meu estômago ainda não está completamente curado. Eu tenho uma dieta muito pobre - e o que eu sei é que, por quatro dias, eu me senti muito mal e com dores no estômago [...] Eu comi só um pacote e estava bebendo refrigerante, revela o rapper que também chegou a comer um pacote de Cheetos de limão antes de passar mal.

Lil Xan ainda disse que os salgadinhos são uma droga e tanto, mas que sua overdose não teve relação com problemas de álcool em seu corpo.

O rapper já havia comentando anteriormente sobre a overdose quando postou em seu Instagram um vídeo em que aparece no hospital!