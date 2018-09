Em leilão de SPEs, Alupar vence em sorteio disputa por lote M

27/09/2018 | 12:03



Alupar e Taesa protagonizaram uma disputa inusitada no leilão de participações da Eletrobras em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) que acontece nesta quinta-feira, 27, na B3. As duas sócias em empreendimentos do lote M apresentaram proposta ao preço mínimo estabelecido, de R$ 78.375.909,74.

Convidadas a disputar o lote em lances a viva-voz, as empresas não apresentaram lances. Abriu-se então a possibilidade para a apresentação de propostas por escrito, mas as empresas repetiram o valor do lance mínimo, levando a competição para o sorteio, que foi vencido pela Alupar.

O lote M é composto por participações da Eletrobras nas SPEs Companhia Transirapé de Transmissão (24,5%), Companhia Transleste de Transmissão (24%) e Companhia Transudeste de Transmissão (25%). A Taesa detém cerca de 25% das três empresas e o restante pertence a subsidiárias da Alupar (Transminas e EATE).