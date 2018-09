Em leilão de SPEs, Alupar e Taesa conquistam lotes de ativos em que são sócias

27/09/2018 | 11:37



A Alupar conquistou o lote K do leilão de participações da Eletrobras em Sociedade de Propósito Específico (SPEs), que acontece nesta quinta-feira, 27, na B3. A empresa ofereceu um lance sem ágio pelos 49% que a estatal detém na Transmissora Matogrossense de Energia S.A. (TME).

O valor mínimo estabelecido para o ativo é de R$ 109.529.752,92. A Alupar já detém 46% do ativo. Os 5% restantes são da Mavi.

Já a Taesa levou o lote L, composto por 49,70% da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (Brasnorte) , também ao valor mínimo estabelecido, de R$ 77.995.288,57.

A Taesa já detém 38,7% do ativo. Os 11,6% restantes são da Bimetal Energia.

A SPE opera um empreendimento de transmissão localizado em Mato Grosso.

A Taesa também arrematou o lote N, com lance sem ágio. A Taesa ofereceu R$ 39.888.097,51 por 27,4% da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (ETAU), que opera empreendimento entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A empresa já detém 52,6% do ativo. Outros 10% são da CEEE e os 10% restantes, da DMEE.