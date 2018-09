Nova perícia é realizada em casa de eventos em que mezanino desabou

Do Diário OnLine



27/09/2018 | 11:35



Atualizada às 12h27

Equipes do departamento de engenharia do IC (Instituto de Criminalística) e da Defesa Civil realizaram perícia na casa de eventos Bar Dançante Dom Paollo, no Centro de Santo André, na manhã desta quinta-feira (27). O objetivo era colher provas que apontem o motivo da queda do mezanino, no ultimo domingo. O acidente deixou 27 pessoas feridas.

A perícia teve início pontualmente às 10h e terminou por volta das 12h. Na última segunda-feira, vistoria inicial do IC foi realizada e identificou estrutura enferrujada e solda irregular. A investigação, a princípio, trabalha com a hipótese de que excesso de peso no mezanino tenha causado o acidente. A expectativa é a de que o laudo final fique pronto em um prazo de 30 dias.

Dois técnicos do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo) também compareceram à casa de eventos nesta manhã para verificar o material utilizado na estrutura do mezanino. A princípio, eles apontaram que a estrutura era feita de chapas de aço.

A defesa do proprietário do bar dançante acompanhou os trabalhos. O estabelecimento, conforme o Corpo de Bombeiros, não tinha autorização para a realização de atividade nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento obrigatório para comprovar as condições de segurança do endereço. (Com informações de Daniel Macário)