Em leilão, Eletrobras vende 3 dos 8 lotes de geração, com lances a valor mínimo

27/09/2018 | 11:05



A Eletrobras conseguiu vender, em leilão realizado na B3 nesta quinta-feira, 27, três de suas oito participações em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) de geração eólica colocadas à venda, todas pelo valor mínimo estabelecido no edital.

A Serra das Vacas Participações levou o lote C, com um lance sem um ágio em relação ao valor mínimo, de R$ 66.719.887,07. O lote é composto por uma participação de 49% nas SPE Serra das Vacas. A sócia da Eletrobras no empreendimento é a PEC Energia, que possui 51%. A SPE opera complexo eólico instalado em Pernambuco.

A J.Malluceli conquistou o lote F, composto por três SPEs localizadas no Rio Grande do Norte, ao oferecer proposta com o lance mínimo de R$ 171.301.564,71. A Eletrobras ofereceu sua participação de 49% e a J.Malluceli já detém os 51% restantes da SPE

Já a Brennand Energia conquistou o lote H, composto por oito SPEs localizadas na Bahia, ofertando o preço mínimo de R$ 232.592.591,87. A Eletrobras detém 49% da maior parte das SPEs, mas menos de 2% em duas delas. A Brennand já é controladora de todas as SPEs.

No total, estão sendo ofertadas 71 participações, reunidas em 18 diferentes lotes, que somam valor mínimo de R$ 3,1 bilhões. Na abertura do certame, o leiloeiro anunciou que não havia proponentes para os lotes A, B, D, E, G, Q e R.

Dentre os grupos interessados presentes para a disputa estão Alupar, Cteep, Equatorial e Taesa e Brennand Energia.

A venda das SPEs foi planejada há mais de um ano e visa colaborar com a redução da alavancagem da companhia, já que os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento de dívidas.

A meta da estatal é encerrar o ano com alavancagem inferior a 3 vezes dívida líquida/Ebitda, após ter encerrado o segundo trimestre em 3,4 vezes.