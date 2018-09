Primeiro desenho animado totalmente em libras é lançado no YouTube

27/09/2018 | 11:07



A surdez atinge quase dez milhões de pessoas no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E faltam alternativas na indústria cultural infantil para esse público.

Pensando nisso, Paulo Henrique dos Santos, que trabalha com animação há sete anos, decidiu criar um desenho inteiramente em libras (linguagem brasileira de sinais) . Ele teve a ideia quando precisou se comunicar com uma pessoa surda, mas não conseguiu.

Em cada um dos capítulos, serão ensinados cinco sinais de libras. O conteúdo é voltado para crianças de três a seis anos e tem o objetivo de educar e mostrar que as crianças surdas também se divertem e têm as mesmas necessidades daquelas com a audição preservada.

O episódio piloto foi lançado no YouTube nesta quarta-feira, 26, data marcada pelo Dia do Surdo. "Cada um tem a sua língua. O gato fala ''gatês'', o elefante fala ''elefantês'', e por aí vai. Mas com tantas línguas diferentes, é difícil entender o outro", diz a animação. (Clique aqui e veja: https://youtu.be/zNCczm3jzgo)

O canal ainda não tem patrocínio mas, se conseguir, Paulo Santos pretende produzir e lançar mais 13 episódios para a primeira temporada. Ele já participou da produção de desenhos como "Turma da Mônica" e "Sítio do Pica-pau Amarelo".