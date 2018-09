Anitta recebe crítica de internauta e cantora Iza sai em defesa: Lixo é ser machista que nem você

27/09/2018 | 10:11



Anitta voltou a ser alvo da ira de alguns usuários no Instagram após desempenho no Prêmio Multishow, que rolou na terça-feira, dia 25. Ao divulgar um vídeo exibindo a performance que realizou no palco da premiação, a cantora recebeu alguns insultos machistas.

Vulgar define tu como mulher, péssimo exemplo para a sociedade e famílias de bem. Lixo, escreveu um usuário na caixa de comentários.

Antes mesmo que Anitta visse o comentário, a cantora Iza, que também participou do prêmio e ganhou na categoria de Melhor Música, saiu em defesa da amiga, surpreendendo o internauta que não esperava pela resposta de outra pessoa

Você sabe o que é lixo? Lixo é ser machista que nem você. Vergonha. A sua sorte é que a Anitta trabalha tanto que não tem nem tempo pra responder o seguidor embuste que você é. Melhore, escreveu a cantora, recebendo mais de 10 mil likes pela resposta.