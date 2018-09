Michel Teló surge com cílios postiços e Thais Fersoza cai na gargalhada

27/09/2018 | 10:11



Thais Fersoza e Michel Teló sempre que podem estão juntos e um admira demais o trabalho do outro. Foi por isso, inclusive, que, sem querer, o cantor surgiu com cílios postiços, enquanto a atriz fazia alguns stories em seu Instagram, o que fez com que ela caísse na gargalhada, claro!

Não entendeu nada? Pois o que aconteceu foi o seguinte. Thais estava contando para os seus seguidores sobre a tensão da final do The Voice Brasil. Ao seu lado e escutando tudo, Michel não resistiu e começou a cantar.

Ela, então, foi mostrar o maridão, mas esqueceu que estava com o filtro da Kylie Jenner no aplicativo, o qual faz com que você fique maquiado sem realmente estar. E o resultado foi Teló com cílios alongados. Hilário!