Obituário - 27 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/09/2018 | 09:50



Santo André



Manuel Marques Pires, 92. Natural de Portugal. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Sebastião Alfredo, 87. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jurdilina Rocha Ventura, 81. Natural de Carbonita (MG). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Amaro Arcanjo da Silva, 80. Natural de Bonito (PE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Cosmo da Silva, 78. Natural de Ibateguara (AL). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Teresinha da Silva Araújo, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



Izaura Nunes Torres, 74. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Aparecida Ribeiro, 74. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Paulo de Azevedo Mariano, 74. Natural de Palmeiras (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marli Italiano Araujo Dizero, 72. Natural de São Mamede (PB). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Maria Alves de Lima, 69. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Justina Josefa de Sousa, 65. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de São João da Cana Brava (PI).



Leônidas Arrais Gonçalves, 62. Natural de Santópolis do Aguapeí(SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ademilson Aparecido Fialho, 57. Natural de São Simão (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Ajudante geral. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de São Simão (SP).



São Bernardo



Cecília Maria Bertolina, 90. Natural de Dionísio (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Memorial Phoenix, em Santo André.



João Pereira Durães, 89. Natural de Francisco Sá (MG). Residia na Vila Israel, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



Maria de Lourdes Barrotti Linero, 88. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Inês Boffe Badelatto, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Olga Pachelli Braguim, 84. Natural de Lins (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 24, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Raimundo Beserra Dantas, 83. Natural de Sousa (PB). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Manoel Messias dos Santos, 77. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no Golden Park, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paz.



José Maria Pacheco, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 24, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Francisco dos Santos, 58. Natural de Pedrinha (SE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



José Farias da Cruz, 56. Natural de Olindina (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



Carlos José de Oliveira Cerri, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.



Geraldo Oliveira Santos Silva, 50. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



São Caetano



Auta Vidal da Silva, 89. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Carlos Alberti, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Agenor Pereira, 89. Natural de Igreja Nova (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Maria Leite Alves, 86. Natural de Milagres (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.



Robinson Rossettini, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Francisco Pedro da Silva, 79. Natural de Monte Horebe (PB). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Monte Horebe (PB).



Antonio de Oliveira Freitas, 79. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Noeme Pereira Borges, 75. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo (SP). Dia 23, em Diadema. Cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra (SP).



Antonio de Oliveira Garcia, 73. Natural de Cambará (PR). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Terezinha Pastora da Silva, 70. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Sônia Regina Januário, 65. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Mara Núbia Ferreira Pinto, 52. Natural de Itaranti (BA). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Nilvan Pinto, 49. Natural de Morpará (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Shirlene Dalva Cunha Aquino da Silva Ribeiro, 34. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Mariana Maciel de Oliveira, 6 (seis). Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Mauá



Assunta Ferreira Machado, 86. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Durce Helena Costa Chaves, 62. Natural de Raul Soares (MG). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Gilmar de Freitas Bastos, 43. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no Jardim Taquaruçu, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Rodrigo dos Santos Batista, 20. Natural de Itaquera, em São Paulo (SP). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Aparecida Adalgisa de Oliveira, 82. Natural de Franco da Rocha (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.



Geraldo de Sousa Carvalho, 78. Natural de Bocaiúva (MG). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.



Maria do Carmo Pereira dos Santos, 71. Natural de Portugal. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério Municipal de Itatiba (SP).



Lindaura Cardoso Simões, 71. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Conceição, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.