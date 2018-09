PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 4,2% no 2º trimestre

27/09/2018 | 09:39



O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 4,2% no segundo trimestre, mostrou a terceira e última leitura do indicador, publicada nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta um pouco maior, de 4,3%.

O resultado coincide com a estimativa divulgada em agosto pelo Departamento do Comércio. No primeiro trimestre do ano, a taxa de crescimento do país foi de 2,2%.

Os números desta quinta-feira mostram que os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da produção econômica dos EUA, avançaram à taxa anualizada de 3,8%, estimativa sem revisão ante a leitura anterior. O investimento das empresas, por sua vez, foi um pouco mais forte do que o antes estimado, em alta de 8,7%, de 8,5% antes calculado.

O Departamento do Comércio informou que o comércio global acrescentou 1,22 ponto porcentual ao PIB americano no segundo trimestre, quando na estimativa anterior esse acréscimo havia sido calculado em 1,17 ponto porcentual. As exportações foram revisadas em alta e as importações, em baixa. Fonte: Dow Jones Newswires.