Márcio Bernardes



27/09/2018 | 09:47



(São Paulo) – Sobra para o Corinthians, qualquer formação que seja, o que falta para a maioria dos times brasileiros: alma, sangue, garra... Mesmo adversários mais categorizados, como é o Flamengo atual, sucumbem ante algo abstrato, com pouca explicação, mas real a ponto de fazer o Timão um dos maiores times do mundo.



Quantas vezes o Corinthians foi para uma decisão inferiorizado tecnicamente ante o adversário? Recentemente, na final do Paulistão, os palmeirenses sentiram isso na pele, apesar de contestarem a arbitragem. Na final do Mundial do Japão, o Chelsea conheceu “essa coisa” chamada Corinthians.



A garra corintiana faltou ao Palmeiras em Belo Horizonte. Time categorizado, qualificado, precisando de uma vitória para devolver o revés sofrido no Allianz Parque, o Verdão fez o insuficiente para ganhar o jogo.



A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro promete muitas emoções.



Eder Jofre



O pugilista foi às lágrimas quando viu a pré-estreia de “10 Segundos Para Vencer”. Ele elogiou Osmar Prado, que interpreta o seu pai e treinador, Kid Jofre. “Gostei muito. Vocês fizeram direitinho. Ele era assim mesmo”, afirmou o ex-boxeador, hoje com 82 anos. Em 2015 ele foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica, doença que afeta a memória e as funções motoras. Isso é muito comum em atletas que sofrem repetidas pancadas na cabeça.



O filme, dirigido por José Alvarenga Junior e protagonizado por Daniel de Oliveira, merece ser visto. É emocionante.



Não vi Eder lutar. Mas convivi com ele nas décadas de 1980 e 1990. Sempre foi uma figura alegre, jovial, brincalhão... Cruzamos em vários eventos esportivos realizados na sede da Aceesp, na Avenida Paulista. Para se ter uma noção, ele é um dos maiores ídolos de Mike Tyson. Seu nome está inscrito no Hall da Fama, em Nova York. A revista The Ring, publicação mais badalada do boxe, classificou o brasileiro como o nono melhor pugilista entre todas as categorias. O Conselho Mundial de Boxe, estampa desde 2014, o rosto do boxeador no cinturão de campeão peso-galo.



Uma vez, quando eu era repórter da Rede Manchete, fiz matéria sobre boxe e simulei uma luta com Eder Jofre. Inesquecível.



Já vi o filme e vou ver mais uma vez. Recomendo. Vale a pena. É espetacular. Quem não gostar pode me cobrar; eu pago o ingresso.