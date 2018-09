À espera de gêmeas, Fabiana Justus revela nome das filhas e explica o significado, confira!

27/09/2018 | 09:11



Fabiana Justus, filha do apresentador e empresário Roberto Justus, revelou em seu canal no YouTube o nome que escolheu para as filhas gêmeas, que estão a caminho. No vídeo, a influencer digital surpreendeu os fãs ao contar que escolheu os nomes através de um aplicativo de celular e que a decisão foi muito diferente do que ela imaginou que seria durante toda sua vida.

- Minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu falava que quando tivesse uma filha mulher ela iria se chamar Bianca. Quando a gente engravidou e eram gêmeos, antes de saber o sexo, eu fiquei pensando em qual nome combinaria com Bianca. Então, minha cunhada indicou um app, que eu achei fantástico, porque a gente não tinha um nome de homem e de mulher só tínhamos um. A gente queria dar nomes italianos para nossas filhas. Aí apareceram dois nomes que a gente se apaixonou perdidamente, italianos, curtos, com o mesmo número de letras e a gente ficou entre esses dois. Eu não conheço ninguém na minha vida com esses dois nomes, então acho legal você não associar a ninguém. É ter uma página em branco com o nome da sua filha e eu queria isso, porque já conhecia outras Biancas. Queríamos dois nomes italianos, que já tínhamos ouvido falar, mas não conhecíamos ninguém, explicou antes de fazer a revelação.

A herdeira de Justus então contou que ela e o marido, Bruno D'Ancona, escolheram Chiara e Sienna para as bebês. A empresária ainda contou que ficou muito feliz por lembrar que os nomes são de celebridades que ela admira muito:

- Um dos nomes é Chiara e o segundo nome é Sienna. A gente achou que os dois nomes combinam super e são fortes. Existem duas pessoas que têm esses nomes e eu admiro bastante: uma é a blogueira Chiara Ferragni, que eu acho incrível; e tem a Sienna Miller, que eu adoro também. A gente queria nomes internacionais, que fosse fácil de falar em inglês, português e italiano. O lugar que a gente vai mais junto é para Itália, a família do Bruno tem casa lá, os avós nasceram lá e super importante para gente essa coisa da origem dele.

Ela ainda contou que estava receosa de revelar os nomes incomuns para a família, mas que Roberto Justus acabou adivinhando como uma das netas irá se chamar:

- Eu estava super tensa de oficializar e ver o que minha família ia achar, porque não são nomes tão tradicionais e comuns. Eu contei para o meu pai, foi muito legal que ele adivinhou que era Chiara e depois contei Sienna e ele adorou também.

Fabi também comentou sobre o significado dos nomes e explicou que ainda está num dilema para decidir quem vai receber qual nome:

- Chiara quer dizer iluminada, luz, tem vários significados legais. Chiara é uma cor clara, branca e Sienna é um castanho alaranjado. Então, uma é cor escura e outra cor clara. Então o que a gente quer fazer, quando elas nascerem, se tiver uma diferença de uma ser morena e a outra ser clarinha, aí a Sienna vai ser a mais morena e a Chiara a mais clarinha. Agora se as duas forem morenas ou clarinhas, a gente vai ter que escolher olhando para a cara delas. Vamos ficar dias escolhendo qual vai ser qual. A Sienna também tem o significado de sereia, que tem personalidade forte. Então amei, fico imaginando a Sienna mais sapeca, com muita personalidade E a Chiara é bem doce, muito família.