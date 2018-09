Em estado grave após sofrer AVC, Ziraldo está internado no Rio de Janeiro

27/09/2018 | 09:11



Uma notícia triste para os fãs do escritor Ziraldo. O também cartunista sofreu um acidente vascular cerebral e está internado em estado grave em hospital do Rio de Janeiro.

A assessoria de imprensa do Hospital Pró-Cardíaco, onde ele está, informou que Ziraldo deu entrada na instituição no início da tarde de quarta-feira, dia 26, com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

O paciente encontra-se internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade e seu estado de saúde é grave, informa o comunicado oficial.

Aos 85 anos de idade, ele é o criador de personagens famosos, como o Menino Maluquinho, e é, atualmente, um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. Ziraldo é pai da cineasta Daniela Thomas e do compositor Antonio Pinto.