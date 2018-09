Morre, aos 82 anos, o ex-governador do DF Joaquim Roriz

27/09/2018 | 08:35



Morreu nesta quinta-feira, dia 27, aos 82 anos, o ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz. Ele estava internado no Hospital Brasília há mais de um mês e, na quarta-feira, 26, sofreu um enfarte, o que agravou ainda mais o seu quadro de saúde. O ex-governador estava com diabetes, insuficiência renal e também estava apresentava perda de memória.

Joaquim Roriz governou o Distrito Federal por quatro mandatos (1988-1990, 1991-1995, 1999-2003 e 2003-2006). No primeiro mandato, foi indicado pelo então presidente José Sarney, já que na época o Distrito Federal não podia eleger seus governadores. Em 1991, foi o primeiro governador eleito no DF. Roriz deixa a mulher, três filhos e quatro netos.