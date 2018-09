Cinebiografia de Eder ganha por nocaute

27/09/2018 | 08:10



Claro que é sobre boxe - afinal, trata-se de uma cinebiografia do nosso maior campeão, Eder Jofre.

Mas 10 Segundos para Vencer, de José Alvarenga Jr., também é mais que isso. Fala do comovente relacionamento entre pai e filho, no caso Eder (Daniel de Oliveira) e seu pai e treinador, Kid Jofre (Osmar Prado, iluminado). Eder veio de uma família de lutadores e deu duro para chegar ao título mundial, sob o olhar severo de Kid.

O filme retrata uma São Paulo que o tempo levou, numa época de otimismo da sociedade brasileira. As lutas são bem encenadas. E a história do rapaz que de fato deu a cara a bater para conquistar o mundo é fantástica e tocante. 10 Segundos para Vencer é um Touro Indomável, com final feliz.

10 Segundos para Vencer

(Brasil, 2017, 114 min.)Dir. de José Alvarenga Jr. Com Daniel de Oliveira, Osmar Prado

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.