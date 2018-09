Confiança do consumidor na Alemanha deve exibir melhora em outubro, prevê GfK

27/09/2018 | 03:10



O índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo instituto GfK subiu a 10,6 na pesquisa de outubro, de 10,5 na leitura de setembro, exibindo o primeiro avanço após dois meses consecutivos de declínio.

O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam manutenção do indicador em 10,5, e sugere que a confiança da população da maior economia europeia se fortalecerá um pouco no próximo mês.

"Apesar de turbulências políticas, o otimismo com a economia e renda está em alta", comentou o instituto alemão.

O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.