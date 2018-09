Um posto é lacrado e três são autuados

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



27/09/2018 | 07:10



Mais uma etapa da operação Olhos de Lince, do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão do governo estadual com o objetivo de proteger o consumidor, foi realizada ontem. Um posto de combustível foi interditado por fraude e outros três foram autuados no Grande ABC, com suspeita de adulteração.

O Auto Posto Vergueiro, de bandeira BR, entre a Avenida Lions e a Rua Vergueiro, em São Bernardo, teve duas bombas lacradas. A cada 20 litros de combustível pagos, só 18,7 litros efetivamente eram depositados nos reservatórios dos automóveis que abasteciam no local.

Vale lembrar que o estabelecimento havia sido depredado na greve dos caminhoneiros por vender combustível adulterado.

Foram autuados outros três estabelecimentos, sendo dois em Santo André – Auto Posto Cuidadoso, situado à Rua Adriático, 3.451, e o Auto Posto Centreville, na Avenida Valentim Magalhães, 830 –, e um em São Caetano – Auto Posto Primeiro Diamante, na Avenida Goiás, 218, em São Caetano.

“Mais uma vez fica claro o quanto o consumidor é lesado, e evidenciada a concorrência desleal, uma vez que não é possível praticar preços tão baixos em tempos de combustível nas alturas”, afirma Wagner de Souza, presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Grande ABC). “Este mercado irregular, com fraude de bombas baixas (de 6% a 10% de etanol na mistura, enquanto que o recomendado é 25%), sonegação de impostos e fraudes de qualidade, só traz danos e tem de ser coibido.”

De acordo com Souza, a fiscalização do Ipem-SP retirou as placas das bombas, que serão analisadas, por conta da suspeita. Em caso de fraude comprovada, o posto revendedor terá a inscrição cassada.