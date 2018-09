Caixa abre agências mais cedo para saque do PIS

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



27/09/2018 | 07:08



Termina amanhã o prazo para que cotistas do PIS com menos de 60 anos possam sacar o benefício. Por isso, as agências da Caixa Econômica Federal irão abrir duas horas mais cedo entre hoje e amanhã. O Banco do Brasil manterá os seus horários.

Os trabalhadores que ainda não o fizeram podem consultar no site da Caixa (www.caixa.gov.br/cotaspis) o valor e qual o melhor canal para o saque. A consulta permite ver o montante que cada cotista tem a receber e os canais disponíveis para realização do pagamento. Caso ele já tenha sido creditado em conta, o site também informará qual a conta e o banco em que foi creditado o PIS.

A partir de segunda-feira, os saques voltarão a ser permitidos somente aos cotistas que atendam a um dos critérios previstos: pessoas com 60 anos ou mais, aposentados, herdeiros de cotistas, pessoas em situação de invalidez ou acometidos por doenças específicas.

Até segunda, haviam sido pagos R$ 9,6 bilhões aos trabalhadores cadastrados no Fundo PIS/Pasep que trabalharam na iniciativa privada com carteira assinada ou no serviço público entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Mais de 4 milhões de pessoas com menos de 60 anos que possuem o benefício ainda não resgataram a cota do PIS, somando R$ 5,7 bilhões.