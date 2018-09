Anderson Fattori

26/09/2018 | 23:50



Corinthians e Cruzeiro estão na final da Copa do Brasil. A definição aconteceu nesta noite com os jogos de volta das semifinais. Em Itaquera, o Corinthians contou com forte apoio dos torcedores para fazer 2 a 1 no Flamengo - o primeiro jogo, no Rio de Janeiro, havia empatado por 0 a 0. Danilo Avelar e Pedrinho marcaram os gols corinthianos. Henrique, contra, anotou o do Flamengo.



Já no Mineirão, o Cruzeiro segurou o Palmeiras. Depois de vencer em São Paulo por 1 a 0, precisava apenas no empate e foi o que conseguiu. Barcos abriu o placar para a Raposa ainda no primeiro tempo. Na base da pressão, Felipe Melo deixou tudo igual na etapa complementar, mas foi insuficiente para levar a disputa aos pênaltis. No fim, briga houve briga generalizada entre os atletas em campo.



A CBF ainda não definiu as datas das partidas finais. A princípio, estão marcadas para os dias 7 e 28 de novembro. O mando de campo será definido por meio de sorteio.