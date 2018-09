Bruno Covas pede votos ao tio, aliado de França

Raphael Rocha

Diário do Grande ABC



27/09/2018



Prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB) apareceu em inserção de TV pedindo votos para seu tio e candidato ao Senado pelo Podemos, Mario Covas Neto, o Zuzinha. O detalhe que o Podemos está no arco de alianças do atual governador do Estado e postulante à reeleição, Márcio França (PSB), enquanto o PSDB tem nome próprio na corrida paulista: o ex-prefeito paulistano João Doria.

“Sempre pautei minha vida política por fidelidade partidária. Mas há algumas coisas que são mais importantes do que partidos políticos. É por isso que estou aqui hoje para trazer o meu apoio e pedir o seu voto: Covas senador 191”, comenta Bruno Covas, no vídeo.

O PSDB conta com dois nomes ao Senado: os deputados federais Ricardo Tripoli e Mara Gabrilli. A dupla, aliás, aparece na disputa pela segunda vaga destinada a São Paulo, de acordo com as mais recentes pesquisas de intenções de voto. O primeiro colocado segue o atual vereador paulistano Eduardo Suplicy (PT).

Bruno Covas foi eleito vice-prefeito da Capital em 2016, na chapa liderada por Doria. Herdou a cadeira com a renúncia do tucano, em abril, para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Desde então, vem se consolidando como uma das principais lideranças do PSDB, que observa a aposentadoria política de vários de seus caciques.

Em uma das entrevistas concedidas ao Diário, Mario Covas Neto apostou que haverá tucanos que, descontentes com a postura de Doria, caminharão para nomes ligados a Márcio França. Ele mesmo foi filiado por décadas ao PSDB – se elegeu vereador de São Paulo por duas vezes no tucanato –, mas se desentendeu com Doria e optou por mudar de legenda.