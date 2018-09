Vítimas de desabamento de mezanino pedem indenização

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



27/09/2018 | 07:00



Familiares de pelo menos 16 pessoas que ficaram feridas após o desabamento do mezanino de uma casa de shows, no domingo, em Santo André, prometem entrar na Justiça contra as agências Talentos Brilhantes TV e Tele Arte para exigir o pagamento de indenização por danos moral e material.

As vítimas consideram que as duas empresas, responsáveis por promover o concurso de talentos, são culpadas por não conferirem a documentação do espaço de eventos onde o desfile de crianças foi realizado.

O desabamento ocorreu no Bar Dançante Dom Paollo, na Rua Gertrudes de Lima, no Centro de Santo André, deixando 27 vítimas. O estabelecimento, conforme o Corpo de Bombeiros, não tinha autorização para a realização da atividade nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento obrigatório para comprovar as condições de segurança do endereço.

O advogado Ademar Gomes, contratado para fazer a defesa das vítimas, afirma que neste primeiro momento o grupo está focado em colher todas as provas necessárias para comprovar a responsabilidade das empresas no caso. “Vamos analisar o depoimento das vítimas para, posteriormente, avaliar como será feita esta ação”, explica, sem detalhar prazos.

De acordo com Gomes, o grupo ainda não tem detalhes sobre como se dará o processo judicial. “Na próxima segunda-feira falarei com outras quatro famílias que nos procuraram. Portanto, é precoce falar como será encaminhada a ação.”

Hoje, conforme a Polícia Civil, o departamento de engenharia do IC (Instituto de Criminalística) realizará nova vistoria no Bar Dançante Dom Paollo com o objetivo de colher provas que apontem o motivo da queda do mezanino.

No relatório preliminar, divulgado na segunda-feira, peritos apontaram presença de sinais de ferrugem, além de solda irregular, na estrutura que desabou. A investigação, a princípio, trabalha com a hipótese de que excesso de peso no mezanino tenha causado o acidente. A expectativa é a de que o laudo final do IC fique pronto num prazo de 30 dias.