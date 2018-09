Debates auxiliam estudantes na elaboração de textos para o concurso

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



27/09/2018 | 07:00



A realização de debates sobre diversos temas em meio às aulas auxiliou estudantes do Colégio Plus, na Vila Valparaíso, em Santo André, durante a elaboração de textos para o Desafio de Redação, ontem. Esta é a segunda vez que a unidade de ensino participa do concurso literário, que neste ano propõe aos jovens reflexão sobre sustentabilidade.

Segundo o professor de Espanhol e Português Cauê Luís Grigoletto, o colégio trabalha, a cada ano, projetos diferentes sobre atitudes capazes de melhorar o planeta e o convívio social. “Todas as disciplinas participam das atividades. Demonstramos atitudes que eles (alunos) podem mudar no dia a dia, desde sustentabilidade até como tratam as pessoas.” Com relação ao Desafio, o professor promoveu discussões sobre os 3Rs da sustentabilidade – reduzir, reutilizar e reciclar. “A gente conseguiu debater e observar o ponto de vista dos alunos em relação ao tema.”

O estudante Arthur Gimenes Pereira, 12 anos, que está no 7° ano do Ensino Fundamental, escreveu sobre combustíveis em sua redação. “Depois de a gente conversar na aula, fui pesquisar mais sobre tipos menos poluentes de gasolina, e achei muita coisa legal para colocar na redação”, contou. O jovem acredita que todos os setores da sociedade podem ter atitudes amigas do meio ambiente. “Na era moderna, tudo o que a gente usa é descartável. Se prestarmos mais atenção, vamos perceber que o caminho para um mundo melhor está no que a gente faz no dia a dia.”

O amigo de turma Eduardo Prevelato, 13, explorou o reflorestamento em seu texto. “As árvores formam o pulmão do mundo, então quis chamar atenção para essa parte da sustentabilidade”, disse.

A coordenadora pedagógica do colégio, Sandra Passarelli, que também dá aulas de História, entende que a sustentabilidade é um assunto pertinente e que precisa ser levantado em sala de aula. “Os jovens herdarão o planeta, e é responsabilidade nossa prepará-los para essa missão.”

O concurso literário do Diário é correalizado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), patrocinado pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), copatrocinado pela Braskem, e tem apoio da rede de academias Smart Fit.