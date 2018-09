Balte Blanco. A alta-costura em Santo André

Ademir Médici



27/09/2018 | 07:00



“Recebi a informação de que Memória fez uma reportagem sobre Balte Blanco. Sou sobrinho dele, que teve atelier de roupas de festas em Santo André, no Largo da Estátua e na Rua Catequese. Gostaria de ter o link ou a matéria.”

Eduardo Blanco, página Memória: 7 de setembro de 2018



Lembrando: respondendo ao pedido do leitor Eduardo Blanco, dissemos que nestes 31 anos de publicação da Memória citamos algumas vezes o profissional Balte Blanco, mas que a grande reportagem sobre ele ainda não havia sido publicada aqui. Hoje iniciamos a publicação, graças à colaboração da professora, advogada e jornalista Solange Dotto.

Solange, nossa antiga colega de Diário, conheceu Blanco, e muito bem. Foram amigos. Blanco confeccionou o vestido de noiva de Solange – uma minissaia, novidade para a época. Desenhou e costurou, também, o terno do noivo, Darvey Dotto, igualmente avançadíssimo, todo em branco.

A cerimônia religiosa foi celebrada em 9 de dezembro de 1972, na Igreja Brasileira, no bairro Campo Belo, em São Paulo. O jornalista Fausto Polesi foi um dos padrinhos. Dr. Edson Dotto e Maury Dotto, irmãos do noivo, claro, estiveram presentes. E as fotos foram feitas por Mário Otsubo, repórter do Diário que hoje mora no Japão.

Vejam a foto dos noivos deixando a igreja. Na outra imagem, o casal Dotto visita o novo atelier de Blanco, de grande sucesso na agitadíssima Rua Augusta.

SUCESSO

Solange Dotto acompanhou a carreira vitoriosa de Balte Blanco, mais um andreense a fazer sucesso aqui e em outras praças, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Balte Blanco teve o primeiro atelier, em Santo André, na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o famoso “Largo da Estátua”, onde depois funcionou filial da Garbo. Vivia-se a segunda metade da década de 1960. Saraus eram ali organizados. A juventude estava sempre presente.

Blanco foi o precursor das roupas de aluguel. Idealizava roupas de festas e de fantasia. Blanco a rigor, era um dos seus lemas.

Teve um segundo atelier na Rua Catequese, em frente às antigas instalações do News Seller. O semanário possuía oficinas e escritórios ao fundo e um grande jardim na frente. O atelier de Blanco ficava do outro lado da rua, uma casa confortável e atraente, com as paredes decoradas com papéis coloridos.

Foi nesta casa, com a saída de Blanco, que funcionou por dois anos a Redação do Diário, entre 1972 e 1974, até a sua transferência para o atual edifício. As obras da Perimetral derrubaram a singela e adorável casinha e o posto de combustível ao lado, preservando-se o prédio residencial vizinho.

Blanco, nesta altura, já estava em São Paulo. Grande nome da costura. À inauguração do atelier na Augusta Solange esteve presente. Ela recorda de um desfile realizado, todo caracterizado por motivos do Velho Oeste norte-americano, com carruagem e tudo o mais. O atelier nasceu como um grande <CF160>saloon</CF>. A decoração lembrando cenários de filmes de faroeste.

Na calçada do atelier – imaginem! –, Blanco colocou carpetes. Em seguida, a experiência vitoriosa no Rio de Janeiro.

A família de Blanco residia na Avenida Atlântica, em Santo André. E com as lembranças e fotos de Solange Dotto, amiga querida, registra-se um bocadinho mais da carreira deste andreense talentoso e cheio de bossa. Continuamos a pesquisar.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 27 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6868

Manchete – Juiz de São Bernardo prende candidato por crime eleitoral

Economia – O Diário começa a publicar, diariamente, a seção Dinheiro Vivo, assinada pelo jornalista Luís Nassif, que aos domingos já assina a página Seu Orçamento.

Grande ABC – Orçamentos crescem 600% em Santo André e Diadema. Reportagem: Denise Caboclo.

Diadema – Prefeito Gilson Menezes cancela demissões e greve do funcionalismo acaba.

Rio Grande da Serra – Município realiza a 1ª Corrida Ecológica.

TV – Record faz 35 anos e promete mudanças.

Memória – Santo André, primeiro ano.

Guido Fidelis (crônica) – Um papo em La Bodeguita Del Medio

Polícia – Registrados 12 homicídios no fim de semana.

Hoje

-Dia Internacional do Turismo. A data começou a ser celebrada no ano de 1980, após decisão da Organização Mundial de Turismo.

- Dia do Encanador

Em 27 de setembro de...

1918 – Anúncio – 1: chácara. Quatro contos de réis. Ribeirão Pires. Distante a dez minutos da estação. 8.000 m². Casa de moradia forrada e assoalhada. Cartas nesta folha a “Interessado”.

Anúncio – 2: carvoeiro para um sítio em Santo Amaro. Clima ótimo. Bons matos. Procura-se hábil. Paga-se bem ou dá-se sociedade. Informações: Rua Bela Cintra, 118, das 8h às 12h.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: os aliados invadem a Bulgária.

1944 – Fundada a Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo).

1958 – A Associação Atlética Industrial, de Mauá, realiza o Baile dos Campeões

1973 – Bancários obtêm aumento de 16%.

Santos do Dia

- Cosme e Damião. Dia celebrado em 26 de setembro pelos católicos e em 27 de setembro por outras religiões, como o Candomblé e Umbanda, e em 1º de novembro pela Igreja Ortodoxa.

Cosme e Damião eram dois irmãos árabes, provavelmente gêmeos, que residiam na região da Ásia Menor. Eles eram médicos cristãos, sendo que demonstravam grande compaixão pelos doentes, curando-os sem cobrar dinheiro.

No Brasil, Cosme e Damião são conhecidos como os santos padroeiros dos médicos e dos farmacêuticos.

- Vicente de Paulo (França, Pouy, 1581 – Paris, 1660). Participou ativamente na reforma católica ocorrida em seu país.

- Fidêncio