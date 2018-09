Debate: no 2º bloco, candidatos colocam PT como foco dos ataques

26/09/2018 | 18:56



Os candidatos à Presidência presentes no debate SBT/Folha/UOL evitaram mencionar o nome do presidenciável líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), e centraram o ataque ao PT, de Fernando Haddad.

Questionado sobre o papel que o PT teria em seu eventual governo, Ciro Gomes (PDT) disse que se for eleito "prefere governar" sem o partido. Sobre o MDB, do presidente Michel Temer, o pedetista disse que há bons quadros no partido e citou o senador paranaense Roberto Requião e o deputado federal pernambucano Jarbas Vasconcelos.

Haddad reagiu na sua vez de responder ao bloco de perguntas de jornalistas. Ele disse que Ciro "há poucos meses atrás me convidava a ser vice". "Ele chamava esta chapa de dream team", disse. O petista disse que não vai "demonizar ninguém".

Geraldo Alckmin (PSDB) e Alvaro Dias (Podemos) reforçaram o discurso antipetista. Enquanto o tucano disse lutar para "evitar que o PT volte ao poder", o senador paranaense disse que o "Brasil tem de evitar o retorno desta organização criminosa".

Alckmin também chamou de "insensatez" a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).

Marina Silva (Rede) evitou responder se vai apoiar PT ou Bolsonaro no segundo turno e clamou pelos votos das mulheres no dia 7 de outubro. Ela voltou a dizer que "querem substituir a população pelo Centrão" e disse que a campanha dela é a "do tostão contra o milhão", em referência ao ex-presidente Jânio Quadros.

Cabo Daciolo (Patriota) defendeu a política de cotas raciais em universidades e concursos públicos, enquanto Boulos reafirmou o apoio a referendos e plebiscitos.

Henrique Meirelles (MDB) voltou a defender a reforma da Previdência e evitou defender Temer.