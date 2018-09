Belezas de Santo André

Vinícius Castelli



27/09/2018 | 07:00



Nem só de asfalto é feita Santo André. A cidade conta com diversas áreas verdes. No total são dez parques espalhados na área urbana. A riqueza natural do município ficou evidente no 1º Concurso de Fotografia dos Parques Municipais de Santo André, iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente.

Fotógrafos amadores enviaram imagens registradas nos espaços verdes da cidade e puderam concorrer nas categorias parques urbanos ou unidades de conservação. As fotos foram expostas virtualmente para votação popular. E dos 100 cliques mais votados, três de cada categoria foram escolhidos por júri técnico. A premiação foi segunda-feira, no saguão do Teatro Municipal, e contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e do secretário de Meio Ambiente Fabio Picarelli.

Na categoria parques urbanos, Vivian Alves de Sousa levou o primeiro lugar, seguida por Matheus Costa Tomé e por Larissa Martins Cardoso. Já em unidades de conservação, quem levou a melhor foi Denis Roberto Andrade. O segundo lugar foi para Ademir José Gerardi Junior e o terceiro ficou com Euripes Siqueira de Aquino Junior. A premiação máxima, para ambas as categorias, foi uma máquina fotográfica. As segundas colocações levaram uma diária com direito a café da manhã e acompanhante em hotel da cidade. Os terceiros colocados ganharam jantar com acompanhante em restaurante andreense. A seleção das fotos levou em conta critérios estéticos da imagem, mensagem transmitida, relações com ambiente, criatividade e tema.

Segundo Fabio Picarelli, a ideia do concurso surgiu com o intuito de dar outro olhar para a cidade e também de aumentar o acervo fotográfico dos parques. “Quisemos envolver a população e chamar a atenção da sociedade civil para a importância da manutenção e da beleza desses locais.”

Picarelli revela que foi feito recentemente um levantamento e foi constatado que os parques são o orgulho dos andreenses. “Quando falamos de Santo André, com vocação industrial, pensamos em uma cidade cinza. E essas áreas são os pulmões da cidade”, diz. Tanto que o município ganhará dois novos parques até o ano que vem, na região da Avenida Atlântica e na Vila Guaraciaba. Ele frisa a importância desses locais não só para o lazer. “Além dos shoppings, temos clubes, que são privados, e os parques. Mas, além disso, eles são locais importantes para a fauna. Temos sabiás, maritacas, gaviões, bem-te-vis. É uma infinidade de animais.”