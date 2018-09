‘ABCDança’ chega à 13ª edição, com início amanhã

Vinícius Castelli



27/09/2018 | 07:00



Já conhecido no cenário nacional, o ABCDança chega à sua 13ª edição com diversas ações de difusão, reflexão e formativas em dança. Realizado pela APBD (Associação Projeto Brasileiro de Dança) e a Companhia de Danças de Diadema, em parceria com o Sesc São Paulo, o projeto percorre cidades da região, com início amanhã, a partir das 20h, no Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300), em Diadema. E quem abre a programação é a Cia de Danças diademense, com o espetáculo Eu Por Detrás de Mim.

Sábado é a vez de o público apreciar o espetáculo Chulos, da Dual Cena Contemporânea, a partir das 15h, na Praça da Moça, também em Diadema. A partir das 16h, a atração é o Núcleo Atman, que aposta na coreografia A Minh’a Alma, no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302). A unidade de São Caetano também recebe a programação, que pode ser conferida no site www.sescsp.org.br.

No total foram inscritas 72 companhias e dez selecionadas. Para Ana Bottosso, diretora da Companhia de Danças de Diadema e idealizadora do festival, o ABCDança iniciou com o intuito de celebrar a dança e hoje difunde esta linguagem artística para que atinja públicos em formação e em potencial. As atividades são gratuitas. Para os espetáculos os ingressos devem ser retirados na rede Sesc.