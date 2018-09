Música e dança flamencas são opção em São Bernardo

Vinícius Castelli



27/09/2018 | 07:00



Patrimônio Imaterial declarado pela Unesco desde 2010, o flamenco pode ser apreciado na região com o espetáculo Pateo Andaluz – Un Tablao em Sevilla, que toma conta no sábado, a partir das 20h, do palco do Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171), em São Bernardo.

As entradas custam de R$ 30 a R$ 60 e podem ser compradas nas bilheterias do espaço.

A montagem da Cia Peña Flamenca, assinada pela andreense Kelly Ribeiro, conta de dois garçons e elenco de artistas que vivem conflitos entre os sonhos e a paixão pela sua arte. Tudo é ilustrado por música e dança.