Neymar marca de pênalti, Cavani faz dois e PSG volta a golear pelo Francês

26/09/2018 | 18:22



O Paris Saint-Germain mais uma vez mostrou não ter adversários à altura no cenário nacional e voltou a golear pelo Campeonato Francês. Nesta quarta-feira, a equipe recebeu o Reims em casa e não teve trabalho para fazer 4 a 1. Neymar marcou de pênalti e Cavani fez outros dois gols. Meunier completou o placar.

O resultado manteve os 100% de aproveitamento da equipe da capital, que chegou a 21 pontos, já a sete do vice-líder Lyon. No sábado, o PSG volta a campo para encarar o Nice fora de casa. Já o Reims parou nos oito pontos, é o 14.º colocado, e pega o Bordeaux, em casa, também no sábado.

Apesar da goleada, quem saiu na frente nesta quarta foi o Reims. Logo aos dois minutos, Konan roubou a bola e tocou para Chavalerin, que tirou de Buffon. Aos quatro, porém, Cavani recebeu pela direita e finalizou com muita categoria, por cobertura, para marcar um golaço.

Ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos, Neymar marcou de pênalti e virou. Mas o dia era mesmo de Cavani. Aos 43 minutos, o uruguaio aproveitou saída atabalhoada do goleiro e empurrou para a rede. Na etapa final, Neymar fez grande jogada pela esquerda e tocou para Diaby, que ajeitou para Meunier selar o resultado, aos nove.

Vice-líder da competição, o Lyon também fez sua parte ao passar com facilidade pelo Dijon, mesmo fora de casa, por 3 a 0. Moussa Dembelé marcou aos 15 e aos 18 minutos e deu liderança confortável aos visitantes. Ainda na primeira etapa, Terrier fez o terceiro e deu número finais à partida.

Com os mesmos 13 pontos do Lyon, mas em terceiro, o Olympique de Marselha teve dificuldades, mas também venceu nesta quarta. Em casa, empatava com o Strasbourg por 2 a 2 até os acréscimos. Mesmo com um jogador a menos, os anfitriões marcaram com Germain e selaram o triunfo por 3 a 2.

Nas outras partidas do dia, destaque para o Bordeaux, que recebeu o Lille e venceu por 1 a 0. O Amiens fez 2 a 1 no Rennes, enquanto Nîmes e Guingamp ficaram no 0 a 0 e Caen e Montpellier empataram por 2 a 2.