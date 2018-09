Príncipe William revela que está ansioso para aproveitar viagem longe dos filhos

26/09/2018 | 18:11



É comum a nobreza britânica viajar para outros país, conhecer novas culturas e debater sobre os problemas que assolam nosso planeta como questões ambientais. Com esse objetivo, príncipe William desembarcou no continente africano, mas o que você não sabe é que o monarca tem um outro motivo para estar empolgado com a viagem.

De acordo com a revista People, William está extremamente animado porque, mesmo se tratando de uma viagem a trabalho, ele poderá descansar. Pelo jeito o pai de Charlotte, George e Louis tem um problema muito comum entre os pais de crianças: a falta de sono.

Particularmente eu estou interessado em um bom sono ininterrupto durante esta semana, longe dos meus filhos incríveis, revelou o duque de Cambridge.

Ainda segundo a publicação, William teria revelado que Kate Middleton, sua esposa, estaria morrendo de inveja! Na verdade, Kate, além de não conseguir viajar para o continente, retomará suas atividades normalmente após sua licença-maternidade.

De acordo com o Palácio de Kensington, a primeira atividade de Kate acontecerá no dia 2 de outubro, quando visitará uma escola.