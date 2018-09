Bill Cosby é flagrado algemado após ser condenado por estuprar ex-jogadora de basquete

26/09/2018 | 18:11



Bill Cosby foi flagrado com algemas nos braços nesta quarta-feira, dia 26. O humorista, aos 81 anos de idade, foi acusado de ter drogado e abusado sexualmente a ex-jogadora de basquete, Andrea Constand, em 2004.

Cosby foi o primeiro que saiu das sombras após denúncias que surgiram com o movimento #Metoo. O queridinho da América por dar vida ao doutor Cliff Huxtable, na série The Cosby Show, sucesso nos anos 80, teve sua sentença anunciada na última quarta-feira, dia 25, e terá de cumprir de três a dez anos de prisão, segundo a BBC Brasil.

Apesar do processo ter seguido em função da acusação de Andrea, de acordo com o veículo, mais de 50 mulheres acusam o ator de abuso sexual ou estupro, porém não foram à julgamento pois prescreveram por terem ocorrido muitos anos trás.

Assim que Bill Cosby foi condenado, ele foi expulso da Academia do Oscar. Com o anúncio da sentença, segundo o The Mercury News, o ator passará, no mínimo, os próximos três em uma prisão de segurança máxima.