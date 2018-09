Ludmilla apaga tweet após seguidores suspeitarem de indireta para Pabllo Vittar

26/09/2018 | 18:11



Noites de premiações sempre geram polêmicas! Até mesmo quem não comparece aos eventos pode acabar dando o que falar. Esse foi o caso da cantora Ludmilla, que nem foi ao Prêmio Multishow 2018 na última terça-feira, dia 25, mas acabou muito comentada nas redes sociais.

Pabllo Vittar se apresentava na premiação e teve problemas de sincronização no áudio e acabou cantando em cima da gravação. No final da performance, Vittar encerrou gritando:

- Ele não!

Como se não fosse o suficiente para gerar muitos comentários, Ludmilla contribuiu para que seu nome e o nome da drag queen fossem mais repercutidos. Coincidentemente, ou não, na mesma hora em que Pabllo se apresentou, a cantora de Dim Dim Dim publicou dois tweets, um em seguida do outro:

Meu Deus kkkkk

Passada kkkkk

Os fãs de Pablo Vittar entenderam as publicações como uma indireta e uma forma de afrontar a drag, e claro que não gostaram nem um pouco e logo foram tirar satisfações. Ludmilla não demorou muito para apagar um dos posts e se pronunciou:

Apaguei porque não sei nem do que vocês estão falando, to na van chegando em casa, to rindo dos meus amigos bêbados e tem uns loucos comentando asneiras.

Um fã clube de Vittar respondeu:

Olha só Ludmila, nós, vittarlovers, quando você foi massacrada pelos anitters quem estava defendendo éramos nós fãs da Pabllo, agora se você quer se fazer de coitada faça melhor. RIDÍCULO você sério perdeu moral demais comigo.

Muitos não acreditaram na explicação e disseram que a desculpa não funcionou.