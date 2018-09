Jantar beneficente arrecada verba para o Lar Escola Pequeno Leão

Stefanie Sterci



26/09/2018 | 17:23



Em clima de solidariedade, aproximadamente 300 pessoas participaram de jantar beneficente em clube de São Bernardo. A atividade, organizada em parceria pela subsecção são-bernardense da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), pelo Rotary Club de São Bernardo Terra Nova, Comunidade Evangélica e o Grupo de Cristãos, arrecadou de recursos em prol do Lar Escola Pequeno Leão, que atua com menores em situação de vulnerabilidade social.

A noite de agito contou com coquetel e jantar show do cantor Rinaldo Viana, que celebra 20 anos de palco. "Procuramos promover lazer sadio, cultura e ação social”, comenta o juiz de direito titular da terceira vara criminal da cidade, Edegar de Sousa Castro.

