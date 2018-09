Eletrobras: comissão considera aptos todos os proponentes de leilão de SPEs

26/09/2018 | 16:17



A Eletrobras divulgou nesta quarta-feira, 26, que sua Comissão de Alienação do "Leilão Eletrobras nº 01/2018", de participações em Sociedades de Propósito Específico (SPEs), considerou aptos todos os proponentes que entregaram na terça-feira os documentos para os credenciar a disputar o certame.

Os interessados tiveram de apresentar na terça-feira à comissão os Volumes 1, de Garantia de Proposta, e 3, de Documentos de Habilitação. A entrega do volume 2, com a proposta econômica, será feita na quinta-feira, durante a sessão pública de leilão, que acontecerá a partir das 10 horas, na B3, em São Paulo.

Conforme observou a reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, ao menos 9 grupos apresentaram propostas. No leilão, serão ofertadas 71 participações societárias em SPEs reunidas em 18 lotes, cujos preços mínimos totalizam R$ 3,1 bilhões.