Após beijar cantor em premiação, Anitta diz que nem tudo é combinado

26/09/2018 | 16:11



Noites de premiações sempre dão o que falar! O assunto que está todo mundo falando depois do Prêmio Multishow que aconteceu na última terça-feira, dia 25, é o beijo que Anitta e o cantor Leandro Osmar, do grupo Atitude 67, deram em cima do palco.

O evento contou com diversas apresentações e artistas levando prêmios, mas o que os internautas não param de comentar é se o beijo teria sido combinado, se Anitta estaria fazendo a fila andar rápido demais após o recente divórcio ou se ela está certa e tem que beijar mesmo, já que está solteira. Depois de receber tantos comentários, a jurada do The Voice México resolveu se pronunciar em alguns vídeos nos Stories:

- Gente, eu queria dizer que as coisas que se passaram no prêmio não foram combinadas, tá bom? Só para deixar claro! Pois é, gente. Nem tudo o que acontece nos prêmios é combinado. As coisas são ao vivo.

A cantora, que sempre se considerou uma pessoa brincalhona, disse que foi uma brincadeira do amigo:

- Mas eu sou aquela pessoa que se eu brinco, eu tenho que aceitar as brincadeiras. E é isso.

Nos comentários de uma foto que Anitta postou do seu look da noite, uma seguidora escreveu:

Ela disse que se brinca tem que aceitar as brincadeirinhas. Nossa, como devem ser suas brincadeiras... só acho recente sua separação para você fazer isso.

Enquanto outro seguidor comentou:

Que beijo, hein, mina! Ameeeei.

E não foi só Anitta que se pronunciou sobre o beijo, não! Leandro também falou sobre o assunto para o jornal Extra:

- Foi pra valer e para mostrar atitude. Foi muito bom.

O cantor Felipe Araújo também comentou o caso fazendo uma brincadeira nos Stories, elogiando o comportamento do amigo:

Mito/Monstro/Fenômeno.