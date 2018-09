Recuperado, Damião festeja fase e projeta sequência pelo Inter 'até o fim do ano'

26/09/2018 | 15:49



O atacante Leandro Damião revelou nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva, que está recuperado de um problema muscular na região cervical que o afastou dos jogos do Internacional recentemente, assim como falou sobre o próximo duelo do time, neste domingo, contra o Vitória, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16 horas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol do time colorado no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo, em São Paulo, pela jornada anterior do Brasileirão, o jogador admitiu ainda certo temor com o risco de voltar a ser atrapalhado pela lesão que o atrapalhou há pouco tempo, mas está confiante de que conseguirá atuar com frequência nesta reta derradeira da competição nacional.

"Eu tô bem. Estou fazendo todo reforço possível para não voltar a dor, estou bem fisicamente. Espero ter sequência até o final do ano e ajudar cada vez mais. Temos que pensar jogo a jogo, temos o confronto com o Vitória em casa, que é muito importante, com o apoio do torcedor que vem nos acompanhar e nos apoiar. E somar pontos em casa sempre é possível", afirmou o atacante.

O camisa 9 alcançou a marca de 102 gols pelo Inter no último domingo. Otimista, Damião comemorou a sua atual fase e o seu desempenho pelo time após ter se recuperado de lesão. "Muito motivado, muito feliz, sempre fui feliz nesse clube em que pude jogar. Fiquei feliz de voltar a jogar e ajudar a equipe. Consegui ajudar bastante, roubar bolas na frente, por pouco não conseguimos a vitória", disse o jogador, se referindo ao confronto diante do Corinthians.

Para o próximo jogo, o treinador Odair Hellmann terá o retorno do zagueiro Victor Cuesta, que cumpriu suspensão no último final de semana. Já o meio-campista Patrick não estará à disposição devido ao terceiro cartão amarelo recebido na partida contra os corintianos.

O time treinou na manhã desta quarta e o técnico não indicou qual deverá ser o substituto de Patrick, mas D''Alessandro aponta como favorito a ocupar a vaga aberta no meio-campo. No último domingo, o ídolo argentino substituiu o atacante William Pottker no decorrer do duelo contra o Corinthians.

Hoje na luta direta pelo título do Brasileirão, o Inter ocupa a terceira colocação na tabela, com 50 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, vice-líder pelos critérios de desempate. O líder isolado é o São Paulo, com 51.