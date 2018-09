Loja de São Bernardo reúne arquitetos para visita à fábrica da Deca

Do Diário OnLine



26/09/2018 | 15:01



A MaxiBanho SBC, loja especializada em acessórios para banheiros, cozinhas e áreas gourmet, promoveu no último dia 13 visita à fábrica de Deca, fabricante de louças e metais sanitários, em Jundiaí, no Interior. A ação contou com a presença de arquitetos do Grande ABC e São Paulo que puderam conhecer de perto como são produzidos os diferentes produtos da marca.



Cerca de 20 profissionais participaram da visita, que teve em sua programação atividades como ida ao local de produção de metais e louças da marca. Um café foi oferecido ao final da passada.



A loja - A MaxiBanho está no mercado há 20 anos, período em que busca sempre oferecer diferentes novidades e tendências para design de banheiros, além de louças e metais, aquecedores a gás, box e espelhos, cubas e tanques de aço.