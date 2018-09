Grande e Violento ABC

Do Diário do Grande ABC



Assustam as estatísticas de violência relativas ao Grande ABC divulgadas ontem pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Especialmente por causa da ampliação significativa no número de homicídios dolosos, que saltaram 20% na comparação entre agosto passado e o de 2017, saindo de 15 para 18. Causa ainda mais espécie o fato de a região seguir na contramão do Estado, que registrou queda nesse índice específico, passando de 242 casos a 224 no período (7,44%). A Polícia Militar, a quem cabe fazer a prevenção da criminalidade, diz-se preocupada com o aumento; imagine-se então como está a população!

O crescimento nas ocorrências de assassinatos nas sete cidades está relacionado, de acordo com análise das autoridades, à disputa de poder entre quadrilhas. Ao menos foi a explicação dada pelo comandante da PM no Grande ABC, coronel Ronaldo Gonçalves Faro. Pois então que se corte o mal pela raiz, combatendo efetivamente os grupos de criminosos que sabidamente agem na região.

Sabe-se que o trabalho não é fácil. O poderio dos criminosos, que muitas vezes contam com inteligência e arsenal maiores que os dos organismos legais, desafia o Estado. A infiltração de marginais, principalmente os ligados à facção que domina os presídios paulistas, nos três poderes constituídos mina a eficiência das ações oficiais de enfrentamento. Desistir diante das dificuldades, todavia, não pode ser considerada opção.

Há muito a ser feito. Um dos caminhos abertos ao cidadão é o de, aproveitando-se da campanha eleitoral, cobrar dos candidatos, especialmente dos que buscam o Executivo paulista, propostas para desbaratinar as quadrilhas que agem sem serem incomodadas em todo o Estado de São Paulo. É preciso, porém, exigir critérios dos políticos. Nada de ideias populistas e genéricas, como a de “colocar bandido na cadeia”, ou financeiramente inexequíveis, como a de alocar um policial militar em cada esquina.

É preciso chamar os candidatos à responsabilidade. Para que a região deixe de ser o Grande e Violento ABC.