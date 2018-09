'Região é colmeia de trabalho', diz Alckmin durante caminhada em Santo André

Do Diário OnLine



26/09/2018 | 13:35



O candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, fez caminhada pelo Centro de Santo André na manhã desta quarta-feira (26). O presidenciável estava acompanhado de Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, Orlando Morando (PSDB), chefe do Executivo de São Bernardo, José Auricchio Júnior, do Paço de São Caetano (PSDB), Atila Jacomussi (PSB), prefeito de Mauá, além do senador José Serra (PSDB).

Durante ato pela Rua Coronel Oliveira Lima, o tucano afirmou que a “região é uma colmeia de trabalho”. “Nossa meta é emprego e renda para a população. É recuperar a economia. A partir de 1º de janeiro, teremos confiança e simplificação tributária. Vamos reduzir imposto no setor produtivo para ter mais empresas no Brasil e para que os negócios que estão aqui possam crescer, possam gerar mais empregos.”

Esta foi a segunda agenda política de Alckmin na região. Em setembro, ele esteve em ato de campanha no Clube dos Meninos, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. (Com informações de Fábio Martins)