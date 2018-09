Após novos rumores de traição, namorado de Khloé Kardashian é flagrado com mão no bumbum de outra mulher

26/09/2018 | 13:11



Parece que Tristan Thompson não consegue manter seus olhos, e mãos, apenas em sua namorada Khloé Kardashian. Cinco meses após ser pego a traindo enquanto a estrela de Keeping Up With The Kardashians estava grávida de nove meses, o astro do basquete norte-americano pode ter se envolvido em mais um escândalo conjugal.

De acordo com a Us Weekly Magazine, Tristan teria sido flagrado com uma mulher misteriosa na última quinta-feria, dia 20. Mas agora fontes ligadas ao veículo revelaram detalhes do que o jogador da NBA fazia ao ser visto em clima de romance na boate Warwick, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

- Tristan e uma garota estavam conversando e flertando durante a noite. Eles estavam muito carinhosos um com o outro e ele estava com a mão no bumbum dela, revelou a fonte, que ainda acrescentou que Khloé, certamente, não acreditará em nada e que o casal manterá o relacionamento independente do que disserem.

- Khloé acredita em cada palavra que Tristan diz a ela. Eles vão ficar juntos. Todo mundo está espantado, mas sua família aprendeu a manter suas opiniões em silêncio. As pessoas subestimam o limite que ela consegue tolerar por amor.

Além disso, aparentemente Tristan já teria prometido à Khloé que ele nunca mais a magoaria, e ela acredita e pretende seguir ao lado dele, mesmo com o histórico de infidelidade. Uma prova disso é que, também segundo o Us Weekly Magazine, a socialite decidiu que irá se mudar junto da filha para Clevend, também nos Estados Unidos, por conta dos jogos de namorado. A nova temporada da NBA já está se aproximando e Khlóe estaria com pé atrás de ficar longe dele:

- Ela quer confiar em Tristan, mas o pensamento dele viajando na estrada com sua equipe traz de volta lembranças terríveis. O problema é que Khloé não quer seguir Tristan pelo país com um recém-nascido, mas ela sabe que as mulheres se jogam quando ele sai com amigos - e ela sabe como é difícil para ele dizer não, contou uma fonte ao veículo.

Ainda que a nova traição seja apenas um rumor, não tem como negar que todos os acontecimento passados - inclusive o fato de ele ter sito visto recentemente com mulheres em uma boate - podem ter, de certa forma, abalado a confiança de Khloé.