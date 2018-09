May elogia Trump e diz que tomará medidas necessárias para garantir segurança

26/09/2018 | 12:54



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quarta-feira durante o encontro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que seu país tomará todas as medidas necessárias para garantir a segurança global. Em menção ao presidente americano, Donald Trump, May elogiou os esforços diplomáticos do presidente na aproximação com a Coreia do Norte.

Em relação à Síria, May disse que o Reino Unido responderá rapidamente se houver uso de armas químicas no país, algo que Trump também já prometeu fazer também. Segundo a premiê, o Irã continua a desestabilizar o Oriente Médio com suas ações à Síria, diante de seu apoio ao regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. Ainda assim, May afirmou que seu país está de acordo em preservar o acordo nuclear do Irã, mesmo após os EUA ter deixado o pacto e anunciar a volta de sanções a partir de novembro. (Niviane Magalhães - niviane.magalhaes@estadao.com)